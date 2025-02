Kā ziemā driftēt droši? Nevis krustojumā vai stāvlaukumā, bet trasē

“Pirmo reizi dodoties uz trasi, es ieteiktu pieteikties uz ekskluzīvu trases īri vai braucienā doties tad, kad tajā ir maz citu braucēju. Ja pieredzes vēl nav, tad tā ir jāgūst drošos apstākļos. Instruktors noteikti var noderēt, bet, ja braucējs stundu no vietas ledus trasē cītīgi mēģinās savaldīt savu spēkratu un noturēt to sānslīdē, tas izdosies arī bez instruktora. Es pats esmu bijis par instruktoru neskaitāmas reizes, parasti apmēram piektajā aplī cilvēks sāk saprast, kas ir kas, un tālāk tas jau kļūst par prakses jautājumu. Ja tālāk ir vēlme apgūt driftu padziļināti, tad gan iesaku aicināt līdzi profesionālu autosportistu, kurš var niansēti visu pastāstīt un, pats svarīgākais, arī parādīt,” saka R. Ozoliņš, kurš pats ir profesionāls autosportists.

Transportlīdzekļa saslīdēšana un zaudēta kontrole pār to izraisa daudzus ceļu satiksmes negadījumus. Apgūstot drifta prasmes, iespējams daļu no šiem negadījumiem novērst vai mazināt to sekas, tomēr arī mācību procesā iespējami misēkļi. "Runājot par kļūdām sānslīdē, jāsaka, ka auto vadītāji vai nu "pārgāzē" un mašīna var apmesties otrādi, vai arī ar stūri kaut ko izdara par daudz vai par maz un attopas iestiguši trases malā. Bet tās nav kļūdas, tā ir daļa no mācību procesa. Arī es tā sāku," atklāj Ozoliņš un uzsver: “Vislielākā kļūda ir šo mācību procesu mēģināt apgūt uz koplietošanas ceļiem, tādā veidā apdraudot sevi un citus.”