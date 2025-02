Video Aiz priekškara: Kremlis svin uzvaru pār Eiropu

Tikmēr laikraksts "The New York Times" atgādina, ka Putins jau 2007.gada drošības konferencē Minhenē pieprasīja izbeigt ASV dominanci un jaunu, Maskavai piemērotāku, spēku samēru Eiropā. Tad viņš nesaņēma, ko gribēja. Taču "gandrīz divas desmitgades vēlāk tās pašas konferences laikā prezidenta Trampa kabineta augstākās amatpersonas skaidri pateica vienu lietu: Putina kungs ir atradis amerikāņu administrāciju, kas varētu palīdzēt viņam īstenot savu sapni. Aizsardzības ministra Pīta Hegseta un viceprezidenta Vensa komentāri raisīja klātesošos bažas, ka jaunās administrācijas laikā ASV varētu pievienoties Krievijai un vai nu uzbrukt Eiropai, vai arī to pamest pavisam. Šāds pavērsiens, pēc analītiķu domām, dotu Putina kungam iepriekš neiedomājamu uzvaru, kas viņam ir daudz svarīgāka nekā jebkuri mērķi Ukrainā," uzskata "New York Times".