Tik saldā diendusiņa. Bet vai piemērota visiem?

Miegs nav vienmērīgs process – to iedala vairākās fāzēs, kas nakts laikā cikliski mainās. Iemiegot nokļūstam seklā miega fāzē, kas kalpo kā pāreja starp nomodu un miegu. Pēc dažām minūtēm iestājas vidējā fāze, kuras laikā apkārtnē notiekošais vairs nespēj tik viegli uzmodināt. Tai seko dziļais miegs, no kura ir ļoti grūti pamosties. Visbeidzot, atkal atgriežamies sākuma fāzē, kad nereti cilvēks īslaicīgi pamostas. Pieaugušajiem pilns miega cikla garums ir no 90 līdz 110 minūtēm, bet bērniem pēc četru mēnešu vecuma – no 30 līdz 40 minūtēm. Bērnam augot, miega cikls pagarinās.