Unikāli! Baldones observatorijā atklāts jauns asteroīds

Arī pasaulē šie pētījumi ir salīdzinoši neseni un šobrīd Saules sistēmā atklāti vien 45% no visiem Zemei iespējami bīstamajiem asteroīdiem. Astronomi no Zemes neredz objektus, kas atrodas Saules pusē, tāpēc tos palīdz pamanīt vērojumi no kosmiskajiem kuģiem. Pētnieks skaidro, ka jaunu asteroīdu, jo īpaši to, kas tuvāk Zemei, atklāšana ir būtiska mūsu drošībai. Arī vien kilometru liels objekts, ietriecoties Zemē, var radīt postošas, civilizācijai pat letālas sekas.