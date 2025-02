Braže arī norādīja, ka Latvijā atrodas NATO daudznacionālā brigāde, kurā ir arī ASV spēki. Pēc viņas paustā, nav indikāciju, ka kaut kas varētu mainīties, jo vienu brīdi ASV spēku Latvijā ir vairāk, citu brīdi - mazāk, taču tas ir normāls process. Ārlietu ministre piebilde, ka šis jautājums nav daļa no Ukrainas, Krievijas un ASV miera sarunām.

Viņa norādīja, ka praktiski runāt par to, ko šāds miers nozīmē, nekad līdz šim līdz detaļām neesot darīts, taču šobrīd sāktas sarunas par to, ko tas patiešām varētu nozīmēt, uzklausot Ukrainu, uzklausot Eiropu un to, ko saka transatlantiskie partneri, NATO.