Pētījums: Saprātīgas dzīvības rašanās kosmosā nav tik maz iespējama kā uzskatīts līdz šim

Viens no cilvēces lielākajiem noslēpumiem ir jautājums par to, vai mēs kosmosā esam vieni. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka saprātīga dzīvība nav pārāk izplatīta – galu galā mēs nekad neesam saņēmuši signālu no svešas civilizācijas. Taču, iespējams, tam ir citi iemesli, jo žurnālā “Science Advance” publicētais ASV zinātnieku pētījums liecina, ka tādas inteliģentas dzīvības formas kā cilvēks ir daudz izplatītākas, nekā uzskatīts iepriekš.