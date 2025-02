Nekas neliecina par ASV plāniem izvest karavīrus no Baltijas valstīm, uzsver Lietuvas prezidents

"Jā, šobrīd notiek diskusijas par to, kāda varētu būt ASV iesaiste Eiropā, bet es domāju, ka mūsu partneri labi apzinās, ka NATO austrumu flangs, tā drošība, iespējams, ir NATO drošības stūrakmens, jo tieši tur ir riski, kas saistīti ar agresoru darbībām," paskaidroja Nausēda.

Laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz anonīmiem avotiem, pirmdien vēstīja, ka Eiropas amatpersonu vidū ir pārliecība, ka ASV varētu izvest karavīrus no Baltijas valstīm un, iespējams, no valstīm vēl tālāk uz Rietumiem, tādējādi padarot ES neaizsargātāku pret Krievijas armiju, kas, kā brīdina NATO valstu valdības, gatavojas lielākam konfliktam ārpus Ukrainas.