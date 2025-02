300 zirgspēki braukšanas priekam – Renault Rafale E-Tech 4x4 plug-in hybrid

Aizpagājušajā vasarā iepazītā ietilpīgā, ģimenes auto prasībām atbilstošā kupeja nu ieguvusi spraudņa jeb plug-in hibrīda spēka agregātu, skaidrāk parādot virzienu, kurā Renault nolēmis doties mulsinošajos laikos, kad formāli būtu jāatbrīvojas no iekšdedzes dzinēju auto, taču reāli patērētāju interese par elektroauto vēl ir visai zema.

Tā kā Rafale un arī citi Renault modeļi pieejami arī pašuzlādes hibrīda formā, ir diezgan skaidrs, ka franči likuši likmi uz pieņēmumu, ka šis pārejas periods varētu ievilkties un ka no fosilās degvielas «pārtiekošas» automašīnas 2035. gadā no tirdzniecības nepazudīs. Eiropas Komisijas gaiteņos doma atbīdīt šo datumu tālāk nākotnē izskan aizvien skaļāk, un, ja tā materializēsies, Renault varētu būt vieni no ieguvējiem.