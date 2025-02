NATO plāno būvēt cauruļvadu, kas apgādās ar degvielu karaspēku, ja izcelsies karš ar Krieviju

NATO vēl no Aukstā kara laikiem šī problēma ir zināma. Tāpēc, sākot ar pagājušā gadsimta 50. gadiem, alianse bija izveidojusi cauruļvadu sistēmu, pa kuru varēja droši nogādāt lielu daudzumu benzīna un dīzeļdegvielas karaspēkam frontes tuvumā. Tomēr, tā kā robeža starp Rietumiem un Austrumu bloku tobrīd gāja tieši pa Vācijas vidu, starp veco Federatīvo Republiku un VDR, caurules tika izbūvētas tikai līdz Rietumvācijai – un tur tās beidzas vēl šodien.

Atšķirībā no NATO Varšavas pakts nebija izbūvējis militārus cauruļvadus. Lai aizpildītu plaisu uz Austrumeiropu, cauruļvads, kas ved no Bramsche, Lejassaksijā, tiks pagarināts uz Poliju. Vēl vienu maršrutu paredzēts izbūvēt no Ingolštates apgabala Bavārijā uz Čehiju. Tiek apsvērta arī iespēja savienot ziemeļu cauruļvadu sistēmu ar centrālo cauruļvadu sistēmu.