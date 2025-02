Latvija trīs gadu laikā Ukrainas militārajam atbalstam novirzījusi ap pusmiljardu eiro

Latvijas militārais atbalsts Ukrainai pērn sasniedza 0,25% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP). Gan šogad, gan nākamgad Latvija turpinās uzsākto kursu un atbalstīs Ukrainu, sniedzot militāru atbalstu vismaz 0,25% apmērā no IKP, teica Sprūds. Šogad šis atbalsts veidos aptuveni 110 miljoni eiro un liela daļa nāks no Latvijas aizsardzības industrijas.