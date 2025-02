Maiņstrāvu nepieciešams pārveidot līdzstrāvā, tāpēc, ka līdzstrāva ir vienīgais veids, ko iespējams uzglabāt baterijā. "Visas baterijas, mazas vai lielas, elektrību uzglabā līdzstrāvā," tā Lulle. Veselīgākais un ātrākais "plug in" hibrīda uzlādes veids ir "Wallbox" jeb lieljaudas maiņstrāvas uzlāde. Bet ar cik jaudīgu "Wallbox" vēlams lādēt PHEV ?

Tas atkarīgs no borta lādētāja jaudas. Tad jautājums vai ir jēga no jaudīgāka 11 kW "Wallbox", ja mašīna spēj ņemt pretim tikai 6 ai 7 kW? "Nē, no 11 kW "Wallbox" tad nebūs jēgas, jo maksimums, ko atļaus OBC, būs 7,2 kW," saka Lulle.