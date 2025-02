Visvairāk iesniegumu ķirurģijā – pērn ĀRF atlīdzībās izmaksājis pusotru miljonu eiro

No ĀRF pacientam ir tiesības saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, arī morālo kaitējumu, bet ne vairāk kā 142 290 eiro. Tāpat atlīdzību no fonda var saņemt par radītiem ārstniecības izdevumiem, bet ne vairāk kā 28 460 eiro apjomā.

Atlīdzību par veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumiem no ĀRF jāpieprasa ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.