Svetlanai Bukainei piemēro 200 000 eiro lielu drošības naudas iemaksu

Viņa iepriekš nav krimināli sodīta, pret viņu iepriekš nav tikuši uzsākti kriminālprocesi un viņa tādos nav bijusi iesaistīta. Lietā nav faktu, kas liecinātu par apsūdzētās bēgšanas risku, nav faktu, kas apliecinātu, ka cita veida drošības līdzeklis, tāds kā drošības nauda, mājas arests, aizliegums izbraukt no valsts, nenodrošinātu pret bēgšanu. Lietā nav pierādījumu, ka apsūdzētā varētu ietekmēt liecinošās personas, izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus.

Tiesa ievērojot noziedzīgā nodarījuma raksturu, to, ka lietā iesaistītas nepilngadīgas cietušās intereses, secināja, ka drošības nauda nosakāma 200 000 eiro apmērā, kas ir uzskatāms par ievērojamu apmēru un tā spēs nodrošināt krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, tai skaitā arī to, ka apsūdzētā, atrodoties brīvībā, neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu un ieradīsies uz tiesas sēdēm.

Lai nodrošinātu to, ka apsūdzētā neizdarīs jaunus noziedzīgus nodarījumus un neizvairīsies no tiesas, viņai drošības naudas iemaksas gadījumā piemērojami arī papildu drošības līdzekļi – aizliegums izbraukt no valsts, aizliegums tuvoties noteiktām personām, aizliegums tuvoties noteiktai vietai, proti, cietušās dzīvesvietai.