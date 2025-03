Svētdienas horoskops: 2. marts

Tu vēlēsies būt aktīvs, bet arī izbaudīt brīvo laiku – varbūt spontāns brauciens vai tikšanās ar draugiem būs labākais risinājums. Attiecībās tev būs nepieciešama brīvība un jaunas emocijas, tāpēc izkļūšana no rutīnas var būt ļoti noderīga. Finansiāli diena būs mierīga, bet esi uzmanīgs ar spontāniem tēriņiem. Fiziski jutīsies labi, ja pievērsīsies aktivitātēm, kas tevi iepriecina.

Šodien tev būs vēlme būt prom no ikdienas steigas un pavadīt laiku, darot kaut ko, kas tevi patiesi interesē. Attiecībās vari just vajadzību pēc emocionālas tuvības, un, ja esi attiecībās, saruna ar partneri var sniegt jaunu dziļumu jūsu saiknei. Ja esi viens, iespējams, vēlēsies pārdomāt savus iepriekšējos attiecību modeļus un to, kas tev patiesi nepieciešams mīlestībā.