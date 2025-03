Noskaties Valsts Drošības dienests veicis preventīvus pasākumus ar prokrieviskiem airsoft aktīvistiem

Ainars Latkovskis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs (Jaunā Vienotība)

Iesākoties šai kustībai drošības dienesti pievērsa uzmanību, kā šī kustība ir lēnām transformējusies taisni no Krievijas federācijas puses. Nevis no rietumiem ienākusi, kā mums parasti kaut kas jauns kāda jauna sporta spēle vai kā savādāk. Līdz ar to izmantoto nesauksim tos par ieročiem, bet butaforijas nāk no tās puses. Tāpēc arī ir iepirkumi. Jāsaka, ka tā joma tiek pieskatīta. Es sīkākās detaļās diemžēl nedrīkstu atklāt, bet šai jomai Valsts drošības dienests seko pastiprināti.