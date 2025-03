Nedēļas nogalē BMW vadītāji Zemgalē izraisa avārijas. Viena nes traģiskas sekas

Naktī no svētdienas uz pirmdienu, ap pulksten 01.00 Bauskas novadā, Iecavā, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, kāds 2005. gadā dzimis BMW vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebrauca grāvī un apgāzās. Negadījumā cieta automašīnas vadītājs un viens no pasažieriem. Abi cietušie tika nogādāti medicīnas iestādē. Valsts policijā notiek izmeklēšana un tiek skaidroti visi negadījuma apstākļi.