Uzbruka, jo "nepatīk tumšādaini cilvēki". Par uzbrukumu Indijas pilsonim piespriež cietumsodu uz gadu

Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Publiski pieejamā informācija tiesu kalendārā liecina, ka lietā apsūdzēts Ivans Rudenko.

Rīgas Austrumu prokuratūra kopumā nodevusi Rīgas pilsētas tiesai divas krimināllietas pret trīs personām, kuras personu grupā izdarīja darbības, kas vērstas uz rasu naida un nesaticības izraisīšanu, kas saistītas ar vardarbību. Viena no apsūdzētajām personām ir nepilngadīga.

Divi no apsūdzētajiem jauniešiem, no kuriem viens ir nepilngadīgs, uzbruka Kamerūnas pilsonim, kuram mēģināja sist, kā arī ar spēra pa cietušā velosipēdu, kā rezultātā cietušais no velosipēda nokrita.