Kas nepieciešams Eiropas militārajai un enerģētiskajai drošībai?

Nekad iepriekš nav bijis tik acīmredzams, ka Eiropai ir jābūt patstāvīgai. Taču, kamēr Eiropas līderi diskutē par to, kā to panākt, viņi nedrīkstētu piekrist viltus kompromisam starp drošību un konkurētspēju un klimata mērķiem. Šādi rīkojoties, Eiropa izniekotu vienu no savām galvenajām stratēģiskajām priekšrocībām – tās vadošo lomu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.