Savukārt par ātruma pārkāpšanu no 21 līdz 30 km/h plānots palielināt punktu skaitu no viena uz diviem, 31 līdz 40 km/h - no diviem līdz trim, tādējādi katrā diapazonā palielinot punktu skaitu par vienu. Savukārt, pārsniedzot atļauto ātrumu par vairāk nekā 71 km/h, sodu punktu skaits palielinātos no pieciem uz astoņiem soda punktiem.