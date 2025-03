Bērnu aizsardzības centra (BAC) apkopotie dati liecina, ka 40% bērnu vecumā no 9 līdz 14 gadiem ir sarakstījušies ar svešiniekiem. Tostarp 53% no viņiem izpauduši savu telefona numuru, bet 11% no tiem pat satikušies klātienē.