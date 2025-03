Tiek norādīts, ka pašlaik ir izplatīts viedoklis par to, ka Ukraina, cenšoties atgūt militāro palīdzību un izlūkošanas datus no ASV varētu piekrist uguns pārtraukšanai gaisā pārrunu laikā. Ja šis nosacījums tiks ievērots, tad tas varētu palīdzēt Ukrainai kaut uz brīdi atbrīvoties no nepārtrauktajiem Krievijas dronu un raķešu uzbrukumiem. Tas arī nozīmēs, ka Ukraina pati nevarēs veikt triecienus Krievijas teritorijā.