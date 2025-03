Tramps turpina bojāt attiecības ar Kanādu un vēl vairāk paaugstina muitas tarifus

Ierakstā savā sociālajā tīklā "Truth Social" šādu lēmumu viņš pamatoja ar to, ka Kanādas Ontārio province noteikusi 25% uzcenojumu elektroenerģijai, kas no tās tiek eksportēta uz trim ASV štatiem - Ņujorku, Mičiganu un Minesotu. Ontārio uzcenojumu noteica kā atbildes soli tam, ka ASV noteikušas muitas tarifus importam no Kanādas.

Februārī Tramps pavēstīja, ka no 12.marta tērauda un alumīnija importam no visām valstīm ASV tiks noteikta 25% muitas nodeva. Trampa otrdienas paziņojums nozīmē, ka no trešdienas tērauda un alumīnija importam no Kanādas tiks piemērots 50% tarifs.