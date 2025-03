Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu vadīs Kiukucāns

Kā norāda VK, Kiukucānam ir ilggadēja profesionālā pieredze aizsardzības jautājumos un starptautiskajā sadarbībā. Kiukucāna līdzšinējā darbavieta ir AM, kur viņš ieņēmis dažādus amatus jau no 2011.gada. Pēdējos divus gadus Kiukucāns AM bijis Kiberdrošības politikas departamenta direktors un no 2024.gada rudens arī Nacionālā kiberdrošības centra ģenerāldirektora vietnieks, bet vēl pirms tam viņš vadījis Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļu.