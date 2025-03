Arvien biežāk uz Latvijas ceļiem redzam elektroauto ar zilajām numura zīmēm. Pateicoties dažādiem valsts atbalsta pasākumiem un cenas samazinājumam tirgū, to skaits pēdējos gados ir būtiski pieaudzis. Auto asociācijas dati liecina, ka šobrīd Latvijā ir gandrīz 10 tūkstoši ar elektrību darbināmu vieglo pasažieru auto un to skaits pērn palielinājies par 2979. Pārsēžoties no spēkrata ar iekšdedzes dzinēju pie elektroauto stūres, ir jāņem vērā vairāki drošības apsvērumi, t.sk. veicot uzlādi, kā arī jāpievērš uzmanība KASKO apdrošināšanas segumam.