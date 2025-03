“Visi, kas ir pārcēlušies uz Mārupi, no rītiem un vakaros dragā pa Rīgas iedzimto mazajām, šaurajām, pērnā gadsimta sākumā izveidotajām ieliņām un pārvērš to visu par bedrainu ceļu, par tādu, kur gājējiem nav kur pārvietoties. Bērni pat normāli nevar aiziet uz skolu, jo 30 000 mārupiešu ar auto no rītiem nesas pa Tēriņu ielu uz Rīgas centru,” stāsta Žīgurs.