Tiesai atkārtoti jāvērtē bojā gājuša karavīra tuviniekiem piešķirtā morālā kaitējuma atlīdzības apjoms

Augstākā tiesa (AT) atcēlusi apgabaltiesas spriedumu lietā, kurā bojā gājuša Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīra tuviniekiem piešķirts maksimālais morālā kaitējuma atlīdzinājums, to sadalot vienādās daļās starp tuviniekiem, nevis vērtēta iespēja katram tuviniekam piešķirt nodarītajam kaitējumam atbilstīgu atlīdzinājumu, aģentūru LETA informēja AT.