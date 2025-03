Noskaties FM pieļauj drīzu partiju finansējuma samazināšanu; KNAB jautājumi par tēriņu caurspīdīgumu

“Mēs šeit aktīvi tiešām sadarbojamies ar KNAB arī šajos konkrētajos gadījumos, jo mūsu ieskatā tas bija saistīts ar partnerattiecību regulējuma pieņemšanu toreiz. Un es nenoliedzu, ka arī mūsu pusē gadās šāda veida kļūdas, kur attiecīgi tā interpretācija par to, kas drīkst un kas nedrīkst paiet zem valsts finansējuma attiecībā uz rīkotajiem pasākumiem – vai tas ir saturs vai kāds cits jautājums – šīs interpretācijas atšķiras. Šajā brīdī KNAB bija sava interpretācija, mēs to pieņēmām, mēģinājām paskaidrot no savas puses un attiecīgi to kļūdu arī atzīstam atsevišķos gadījumos,” skaidrojas “Progresīvo” līdzpriekšsēdētājs, Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.