Divi uzņēmēji sodīti ar cietumsodiem par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Valstij jāatlīdzina 1,77 miljoni eiro

Tāpat tiesa lēma no apsūdzētajiem par labu valstij piedzīt kaitējuma kompensāciju attiecīgi 1 393 317 eiro un 380 603 eiro apmērā.

Pirmais apsūdzētais laika periodā no 2011. līdz 2014.gadam bija kāda uzņēmuma viens no diviem valdes locekļiem ar tiesībām vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu. Apsūdzētais bija atbildīgs par grāmatvedības dokumentos uzrādīto faktu patiesumu, nodokļu deklarāciju iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un viņam bija pienākums nodrošināt, ka uzņēmums samaksā valsts noteiktos nodokļus.

2014.gada 6.februārī uzņēmums uzsāka nekustamo īpašumu realizāciju daudzdzīvokļu mājā Jūrmalā. Laika periodā no 2014.gada februāra līdz 2014.gada jūlijam realizēja kopumā 37 dzīvokļu īpašumus par kopējo summu 8,17 miljonu eiro.

Apsūdzētais nolūkā izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas slēpa uzņēmuma ienākumus no dzīvokļu īpašumu pārdošanas, neiesniedzot VID PVN nodokļa deklarācijas, tādējādi izvairoties no nodokļu nomaksas 1,41 miljona eiro apmērā. Valdes locekļa amatu apsūdzētais ieņēma līdz 2014.gada 21.jūlijam.