Vācija pēc 13 gadu pārtraukuma atver vēstniecību Sīrijā

Vācijā dzīvo vairāk nekā miljons Sīrijas iedzīvotāju, no kuriem daudzi aizbēga no dzimtenes pilsoņu kara laikā.

Londonā bāzētā cilvēktiesību novērošanas organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" ir reģistrējusi vairāk nekā 1500 vardarbībā nogalināto, no kuriem lielākā daļa ir civiliedzīvotāji no alavītu reliģiskās minoritātes. Šai sektai pieder arī Asads.