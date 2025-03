Iedzīvotājs ziņo par mikroautobusa šoferi, kurš pieturā lieto alkoholu

Vakar Valsts policijā saņemta informācija no iedzīvotāja, kurš redzējis, ka autobusa šoferis Pāvilostā izdzēris alkoholisko dzērienu, pēc kā iekāpis autobusā un aizbraucis. Valsts policijas amatpersonas apturēja mikroautobusu, kurā atradās divi pasažieri. Mikroautobusa šoferis, kuram ir tiesības vadīt AM, B1, B, C1. C. D1 un D kategorijas transportlīdzekļus, atradās 0,204 promiļu reibumā. Pret viņu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.