Valsts aizsardzības korporācijai uzdots desmit gadu laikā izveidot vismaz divas ražotnes militāro preču izgatavošanai

"Valsts aizsardzības korporācija" tika dibināta ar mērķi veicināt militārās industrijas attīstību, dibinot kopuzņēmumus ar Latvijas un ārvalstu komersantiem, kas ir izstrādājuši NBS vajadzībām atbilstošus militāras vai divējādas nozīmes preces jomās, kur trūkst pietiekošu resursu to masveida ražošanai, kā arī integrējot produktos dažādas Latvijas komersantu ražotas komponentes un tos ražojot.

Viens no "Valsts aizsardzības korporācijas" uzdevumiem ir ne tikai palielināt militāro preču ražošanas kapacitāti Latvijā, bet arī izcīnīt vietu militāro ražotāju vidū Eiropas Savienības mērogā.

Stratēģijā teikts, ka "Valsts aizsardzības korporācija" ir daļa no Latvijas aizsardzības industrijas ekosistēmas, un nākotnē tai jākļūst par balstu aizsardzības industrijas attīstībā Latvijā, kalpojot kā tiltam sadarbībā ar vietējo aizsardzības industriju. Vienlaikus "Valsts aizsardzības korporācija" neizvērsīs darbību jomās, kurās jau ir eksistējoši tirgus dalībnieki, kas jau nodrošina vai ir spējīgi nodrošināt NBS vajadzības.

Jau ziņots, ka līdz 2028.gadam AM plāno dubultot NBS iegādes no vietējās industrijas, sasniedzot 20% no kopējo iegāžu apjoma. Savukārt līdz 2036.gadam šo apjomu plānots palielināt līdz 30%.