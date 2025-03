Pasaules apceļotājs Bardelis piedzīvojis insultu, ģimene lūdz līdzcilvēku atbalstu viņa atlabšanai

"Šobrīd Kārlis jau var stabili ilgi nosēdēt, kā arī uz brīdi piecelties kājās, izteikt vairākus vārdus, frāzes, viņš visu saprot, bet nevar to pateikt. Valodu viņam vieglāk uztvert caur mūziku, ir dziesmas, ko klusām dzied līdzi! Kārlis ļoti daudz smejas, nu kā jau Kārlis! Arī raud. No prieka un aizkustinājuma. Priekšā cītīgs darbs ar fizioterapeitu, logopēdu, ergoterapeitu. Plānā ir arī mūzikas terapija. Šobrīd galvenais uzdevums - kļūt stiprākam un spēcīgākam, lai nākotnē uzsāktu staru vai ķīmijterapiju. Pavasara saulīte, jūra, svaigs gaiss un mīļo klātbūtne noteikti palīdzēs," sociālās platformas "Facebook" kontā "Bored of Borders" raksta Kārļa ģimene.