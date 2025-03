Kas ir “mātes sods”?

· Mazāka pirktspēja ietekmē ekonomiku. Ja puse sabiedrības nopelna mazāk, tas nozīmē mazāk iztērētu naudu vietējā ekonomikā – no nekustamā īpašuma tirgus līdz mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem.

Šie ir daži iemesli, kāpēc mums vajadzētu pievērst uzmanību datiem, nevis vadīties pēc emocijām. No šīs tēmas nevajadzētu izvairīties, par to ir jārunā un jāveic datos balstīti secinājumi. Tāds ir arī viens no caurspīdīga atalgojuma direktīvas (EU Pay Transparency Directive) galvenajiem mērķiem – veicināt taisnīgumu un caurspīdīgumu, balstoties datos.