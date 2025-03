Vēl viena grumba pierē: Kā izvēlēties efektīvu pretnovecošanās kosmētiku?

Niacinamīds jeb B3 vitamīns ir viens no spēcīgākajiem un vispusīgākajiem pretnovecošanās līdzekļiem kosmētikas sastāvā. Tas stimulē šūnu darbību, pagarina to ilgmūžību un veicina ādas atjaunošanos. Pateicoties pretiekaisuma, mitrinošajām un antioksidatīvajām īpašībām, niacinamīds ir lieliska izvēle visiem ādas tipiem, īpaši novecojošai, dehidratētai un pigmentācijas skartai ādai.

Askorbīnskābe jeb C vitamīns ir efektīvs antioksidants, kas aizsargā ādu no brīvo radikāļu ietekmes, izgaismo to un samazina hiperpigmentāciju. Iekļūstot dziļākajos ādas slāņos, tas pastiprina savas antioksidatīvās īpašības, stimulē kolagēna sintēzi un palīdz novērst novecošanās pazīmes. Grumbas vizuāli mazinās, un uzlabojas ādas elastība. C vitamīns palīdz samazināt arī hiperpigmentāciju, tostarp saules radītus plankumus, padarot ādas toni vienmērīgāku.