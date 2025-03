Re:Check Vai Daugavpilī demontē ar Krieviju savienotās elektrolīnijas?

Cik izmaksā atslēgšanās no BRELL?

Par atslēgšanos no Krievijas elektrotīkla BRELL atbildīgs nevis Latvenergo, bet AST. Šogad 8. februārī tas atslēdza elektrolīnijas no strāvas un pārgrieza pirmos savienojumus ar Krieviju. Elektrolīnija šķērso robežu ar Krieviju septiņas vietās un šajā posmā gar robežu pašlaik notiek demontāžas darbi. To telefonsarunā Re:Check skaidroja AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis. Savukārt elektrolīniju līdz robežai vismaz pašlaik uzņēmums plāno saglabāt, jo par to izrādījuši interesi atjaunīgās enerģijas attīstītāji, kas varētu tur būvēt saules parkus, teica Irklis.