Kūlas ugunsgrēki – drauds dabai un cilvēkiem

Statistika un tendences

Juridiskās sekas un sodi

Latvijā kūlas dedzināšana ir sodāma rīcība. Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu par šādu pārkāpumu fiziskajām personām var tikt piemērots naudas sods no 280 līdz 700 eiro. Par teritorijas nesakopšanu, kas veicina kūlas veidošanos, fiziskajām personām draud sods no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.​