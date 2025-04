Mācies stilu: Pamela Andersone turpina "bez grima" stilu

Aktrise un aktīviste Pamela Andersone 45. ikgadējā New York Women in Film and Television Muse Awards pasākumā turpināja savu neseno tendenci parādīties publiski ar minimālu vai bez grima, uzsverot dabisku skaistumu. Šī izvēle guva atzinību, demonstrējot viņas autentiskumu un pārliecību par sevi.