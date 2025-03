Horoskops piektdienai, 28. martam

Tu būsi uzlādēts un darbīgs, bet kāds neliels aizkaitinājums var likt sasteigt notikumus. Darbā panākumi būs atkarīgi no spējas sadarboties, ne tikai vadīt – ļauj arī citiem nākt klajā ar idejām. Finansiāli iespējams pēkšņs tēriņš, taču ne tāds, kas izsitīs no līdzsvara. Mīlestībā šodien gribi daudz – uzmanību, kaisli, sekošanu tavām vēlmēm – bet vai tu pats esi gatavs dot? Seksualitāte augstā punktā – tu vari iekārot, bet ātri arī zaudēt interesi, ja nesaņem atbildi. Veselībā – uzmanies no pārkaršanas, gan burtiski, gan emocionāli. Vakarā atslēdz savu iekšējo sacīkšu režīmu – tev nav viss jāpaveic vienā dienā.