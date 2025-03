Aizvadīts Hospiss LV organizētais trešais diskusiju forums “Tiesības uz cieņpilnu nāvi: Teikt vai neteikt". Kas secināts?

Pārrunāts arī psiholoģiskais aspekts, kurā noskaidrots, ka izvēle neteikt bieži vien izriet no vēlmes pasargāt pacientu no papildus ciešanām, taču patiesībā tuvinieks vai ārsts mēģina pasargāt sevi no smagas sarunas, iespējamas nezināmas pacienta un viņa tuvinieku reakcijas. Notiek projekcija – emociju, domu, vērtību piedēvēšana otram cilvēkam. Psihoterapeite dr. Laura Valaine uzsvēra: “Ja mēs gribam kā labāk, tad mums ir jānoskaidro no otra cilvēka, kā tieši viņam būs labāk”. Svarīgi arī nepieņemt lēmumus spilgtu emociju iespaidā, šādos gadījumos jāpagaida, kad emociju pirmais vilnis ir pārgājis un ir iespēja pieslēgt racionālu domāšanu. Dažkārt ir bail teikt, jo tam, kurš zina, ir sava veida kontrole pār otru, par situāciju, taču pasakot šī kontrole pazūd, un ir jāsaskaras ar nezināmo – kā reaģēs otrs.