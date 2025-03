Cēsu novada pašvaldības policisti izglābuši sievietes dzīvību

Vakar pa vienai avārijai ar cietušo notikusi Rīgas reģionā, Zemgalē un Kurzemē. Viens no cietušajiem bija velosipēdists.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), pēcpusdienā Cēsīs vieglā automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un iebraukusi dīķī. Pirms glābēju ierašanās cilvēku no automašīnas izglāba pašvaldības policijas darbinieki, savukārt glābēji automašīnu izvilka no dīķa un atvienoja akumulatora klemmes.