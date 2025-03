“Lielākās baudas no riebuma šķir tikai šaura, šaura robeža,” teicis Markīzs de Sads. Šī doma, kas nāk no 18. gadsimta vispretrunīgākā erosa filozofa, izceļ patiesību, ko, iespējams, daudzi no mums klusībā nojauš – visspilgtākās sajūtas bieži mīt tieši uz šīs robežas.