Jānis Biedriņš: Fizikas skolotāja mani spēja “uzlikt uz āķa”

Gribēja sevi pierādīt

Jauca ārā un lika kopā

Jānis labi atceras, ka jau no bērna kājas gribējis saprast, kā un kas darbojas, tādējādi bieži vien jaucis ārā un licis kopā dažādus priekšmetus. Savukārt nākamais attīstības posms sekojis pusaudža vecumā, kad Jāni ļoti interesēja “dzelžu” savietojamība ar dažādām programmatūrām, tādējādi ar šo iezīmējās jau lielāka interese tieši par IT sfēru, kas arī vēlāk tika izvēlēta studijām. Studijām sekoja arī veiksmīga karjera IT jomā, izaugot no speciālista par vadītāju.