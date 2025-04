EK ierosina autoražotājiem dot vairāk laika CO2 izmešu samazināšanai

Kopš šā gada sākuma autoražotājiem ir jāievēro stingrāki ierobežojumi attiecībā uz visu to ražoto transportlīdzekļu vidējām oglekļa dioksīda emisijām. Taču vairākiem autoražotājiem pastāv riski šos mērķus neievērot, jo pilnībā elektrisku automobiļu tirdzniecība ES nav pieaugusi, kā cerēts.

Ražotāji var izvairīties no sodiem, apvienojot emisiju kvotas ar citiem uzņēmumiem, kas nepārsniedz ierobežojumus, bet par to ir jāmaksā. Kritiķi brīdinājuši, ka no šīs sistēmas varētu gūt labumu uzņēmumi ārpus Eiropas, piemēram, "Tesla".