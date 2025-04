Eksperte: Iedzīvotāju interese par lietotām automašīnām šogad saglabāsies augsta

"Vienlaikus arī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ieviestās izmaiņas auto tehniskajās apskatēs no 2025.gada ietekmēs cilvēku izvēli, jo turpmāk auto ar reģistrāciju no 2013.gada tehniskajā apskatē tiks pārbaudīts DPF jeb kvēpu filtra stāvokli, līdz ar to daudzi auto Latvijas satiksmē vairs nebūs izmantojami," viņa uzsvēra.