Kāda bērna vecākiem jau piekto reizi pārtrauktas aizgādības tiesības

Būtisks ir ne tikai bērna no ģimenes šķiršanas fakts, bet arī tas, vai izdodas nodrošināt bērna ārpusģimenes aprūpi pie atbilstoša aprūpes sniedzēja, norāda centrā. Gadījumos, kur tas izriet no bāriņtiesu iesūtītās informācijas, BAC secinājis, ka no 65% gadījumu bērnam pēc atkārtotas šķiršanas no ģimenes ir cits ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājs, savukārt 35% gadījumu nodrošināta aprūpe pie tā paša aprūpētāja.