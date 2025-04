“Karš beigsies, kad beigsies Putins”: krievu emigranti netic “miera” līgumam

“Šobrīd uzticība Krievijas valdībai ir ārkārtīgi zema,” sacīja Emīls Kamalovs no OutRush komandas, kas strādā Itālijā un ASV un pēta krievu iedzīvotāju aizplūšanu uz ārzemēm.

Viens no tiem, kas neplāno atgriezties tuvākajā laikā, ir Oļegs Černousovs. Viņš ieradās Stambulā 2022. gada martā bez vietējās valūtas un nelieliem ietaupījumiem, bet kopš tā laika ir atvēris veikalu “Melnās ūsas”, kurā nesen bija skatāma viņa drauga mākslinieka no Sanktpēterburgas izstāde un plaša angļu valodā izdotās literatūras izlase.

Černousovs uzskata, ka sarunas par kara izbeigšanu neatkarīgi no to rezultātiem nemainīs galveno problēmu – brīvības zaudēšanu Krievijā. Lielākā daļa viņa paziņu emigrantu piekrīt šim viedoklim. Viņš uzskata, ka pamiers vai Maskavas un Vašingtonas tuvināšanās neko nenozīmē. Viņš norāda: “Es nedomāju, ka Trampam ir svarīgi, kas notiek Krievijas iekšienē – demokrātiskas pārmaiņas Krievijā no tā noteikti nav atkarīgas.”