Irpiņa, Krematorska, Slovjanska – tiešā kara frontes zona Ukrainas austrumos. Nesen no turienes atgriezusies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore, kura ar vietējiem mediķiem piedalījās ievainoto karavīru evakuācijā no frontes. Braucienā devusies “uz savu galvu”. Iepriekš apmeklējusi Čerņihivas pilsētu Ukrainas ziemeļos, kas pirmajās krievu pilna mēroga iebrukuma 40 dienās nonāca okupantu ielenkumā. Pusi no pilsētas slimnīcas saspridzināja. Atlikusī daļa ziemā palika bez logiem, bet turpināja strādāt pilnīgas izolācijas apstākļos – bez medikamentu, ūdens un citu dzīvībai svarīgu lietu piegādēm. Ukrainas pieredze pēc liek pārvērtēt, kā krīzēm un kara situācijām līdz šim gatavojusies Latvija.