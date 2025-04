Rinkēvičs: Jebkurš brīdinājums ir jāuztver nopietni

Valsts prezidents atzīmēja, ka NATO ārlietu ministru sanāksmē ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir runājis par finansējumu aizsardzībai 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Rinkēvičs gan nav pārliecināts, vai aizsardzības izdevumu palielināšana 5% apmērā no IKP būs jautājums, ko lems Hāgā. Viņaprāt, tam īsti nav gatavības, taču ir jāspēj parādīt ceļš, kā alianses dalībvalstis palielinās aizsardzības izdevumus, ja tās vienosies tos palielināt 3 līdz 3,5% apmērā no IKP.