Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja amatam izvirzīti trīs kandidāti - esošais AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs, AT Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša un AT Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš, aģentūru LETA informēja AT.