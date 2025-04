Latvijas šoferiem jāuzmanās – auto atsaukumu skaits nav liels, bet vairums nav atrisināti

Pat automašīnām, kas nupat izripojušas no salona, var būt rūpnīcas defekti. Tie var apdraudēt autovadītāja un pasažieru drošību. Daļa no defektiem var kļūt pamanāmi tikai pēc kāda laika, taču ražotājiem ir pienākums atsaukt šos transportlīdzekļus un veikt to remontu.